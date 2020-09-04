В Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР
Сначала количество тестирований составляло 200 в сутки
Сначала количество тестирований составляло 200 в сутки
С начала пандемии коронавирусной инфекции в нашей стране провели около 1,7 млн ПЦР-тестов.
Об этом сообщил глава Министерства охраны здоровья Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает RegioNews.
"Количество сделанных ПЦР-тестов составляет уже около 1,7 млн", - отметил Степанов.
По словам главы Минздрава, за 5 месяцев с начала эпидемии была восстановлена работа лабораторных центров: с 4 до 69.
"А количество ПЦР-тестирования было увеличено с 200 тестов в сутки в апреле до почти 25 тысяч. И сегодня продолжаем набирать обороты", - добавил министр.
Напомним, ранее Степанов заявил, что количество госпитализированных пациентов с COVID-19 выросла вчетверо за три месяца
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