В Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР

Сначала количество тестирований составляло 200 в сутки

Сначала количество тестирований составляло 200 в сутки

Фото: Рixabay

С начала пандемии коронавирусной инфекции в нашей стране провели около 1,7 млн ПЦР-тестов.

Об этом сообщил глава Министерства охраны здоровья Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает RegioNews.

"Количество сделанных ПЦР-тестов составляет уже около 1,7 млн", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, за 5 месяцев с начала эпидемии была восстановлена работа лабораторных центров: с 4 до 69.

"А количество ПЦР-тестирования было увеличено с 200 тестов в сутки в апреле до почти 25 тысяч. И сегодня продолжаем набирать обороты", - добавил министр.

Напомним, ранее Степанов заявил, что количество госпитализированных пациентов с COVID-19 выросла вчетверо за три месяца