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04 сентября 2020, 15:20 2

В Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР

04 сентября 2020, 15:20 2
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Сначала количество тестирований составляло 200 в сутки
Сначала количество тестирований составляло 200 в сутки
Фото: Рixabay
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С начала пандемии коронавирусной инфекции в нашей стране провели около 1,7 млн ПЦР-тестов.

Об этом сообщил глава Министерства охраны здоровья Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает RegioNews.

"Количество сделанных ПЦР-тестов составляет уже около 1,7 млн", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, за 5 месяцев с начала эпидемии была восстановлена работа лабораторных центров: с 4 до 69.

"А количество ПЦР-тестирования было увеличено с 200 тестов в сутки в апреле до почти 25 тысяч. И сегодня продолжаем набирать обороты", - добавил министр.

Напомним, ранее Степанов заявил, что количество госпитализированных пациентов с COVID-19 выросла вчетверо за три месяца

коронавирус Минздрав карантин министр тесты
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