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01 декабря 2020, 18:35 91

В Минздраве сказали, будут ли выносить вопрос локдауна на завтрашний Кабмин

01 декабря 2020, 18:35 91
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О введении жесткого карантина обещают сообщить за 7-10 дней
Фото: Минздрав
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Министерство здравоохранения не выносит вопрос локдауна в Украине на заседание Кабинета министров 2 декабря. Соответственно, в ближайшие дни официального решения еще не будет.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, пишет RegioNews.

По его словам, не стоит ждать решения о локдауне уже завтра, 2 декабря.

"Мы такое предложение на заседание правительства не выносили... Что касается завтра, то (предложения, - ред.) не касаются карантинных ограничений. Там есть постановления о выделении средств лабораторным центрам", - отметил Степанов.

Он также добавил, что проект решения о локдауне еще даже не готовили, а также отметил, что о нем сообщат предварительно за 7-10 дней.

Напомним, ранее стало известно, когда правительство будет принимать решение относительно введения локдауна.

Также в Кабмине сказали, ограничат ли работу транспорта при введении локдауна.

коронавирус карантин Минздрав правительство локдаун
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