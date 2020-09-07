Полиции поручили реагировать на саботаж местными властями требований карантина

Обо всех случаях нарушений полиция будет докладывать Кабмину

Обо всех случаях нарушений полиция будет докладывать Кабмину

Фото: flickr

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила Нацполиции реагировать на факты невыполнения местными властями постановления правительства о введении карантина.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

Было поручено Национальной полиции, Госпродпотребслужбе в случае установления факта неисполнения местными органами исполнительной власти и/или местными органами самоуправления противоэпидемических мероприятий на территории региона, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности, принять соответствующие меры государственного реагирования и о результатах в течении недели проинформировать Кабинет Министров" , - сообщил Немчинов.

Он добавил, что контролирующие органы должны представить на следующее заседание Комиссии информацию о количестве дошкольных учреждений и учебных заведений, которые работают на территории регионов "красной" зоны.

Также председателям региональных комиссий по ТЭБ и ЧС поручено провести внеочередные заседания, а о результатах в однодневный срок проинформировать ГСЧС, которая в трехдневный срок подаст обобщенные материалы в Кабмин.

Напомним, 28 августа в Ивано-Франковске протестовали против усиления карантина. Включения города в "красную зону" считают политическим решением.

Также мэр города Марцинкив призвал граждан протестовать из-за усиления карантина. 31 августа в Ивано-Франковске снова состоялся митинг против "красной" зоны и карантина.

3 сентября Правительство существенно расширило перечень городов "красной" зоны, в нее вошел Ивано-Франковск.