09:46  07 сентября
В Украине за сутки снова более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19
10:59  07 сентября
Обмен пленными: Зеленский заявил, что Украина своих не бросает
18:35  07 сентября
В зоне ООС боевики нарушили "тишину" в районе Каменки
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2020, 19:39 5

Полиции поручили реагировать на саботаж местными властями требований карантина

07 сентября 2020, 19:39 5
Читайте також українською мовою
Обо всех случаях нарушений полиция будет докладывать Кабмину
Обо всех случаях нарушений полиция будет докладывать Кабмину
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила Нацполиции реагировать на факты невыполнения местными властями постановления правительства о введении карантина.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

Было поручено Национальной полиции, Госпродпотребслужбе в случае установления факта неисполнения местными органами исполнительной власти и/или местными органами самоуправления противоэпидемических мероприятий на территории региона, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности, принять соответствующие меры государственного реагирования и о результатах в течении недели проинформировать Кабинет Министров" , - сообщил Немчинов.

Он добавил, что контролирующие органы должны представить на следующее заседание Комиссии информацию о количестве дошкольных учреждений и учебных заведений, которые работают на территории регионов "красной" зоны.

Также председателям региональных комиссий по ТЭБ и ЧС поручено провести внеочередные заседания, а о результатах в однодневный срок проинформировать ГСЧС, которая в трехдневный срок подаст обобщенные материалы в Кабмин.

Напомним, 28 августа в Ивано-Франковске протестовали против усиления карантина. Включения города в "красную зону" считают политическим решением.

Также мэр города Марцинкив призвал граждан протестовать из-за усиления карантина. 31 августа в Ивано-Франковске снова состоялся митинг против "красной" зоны и карантина.

3 сентября Правительство существенно расширило перечень городов "красной" зоны, в нее вошел Ивано-Франковск.

Кабмин карантин полиция власть нарушение регионы комиссия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Харьковщине из-за COVID-19 закрыли 18 учебных заведений
07 сентября 2020, 18:06
Уже третий депутат Киевсовета заразился COVID-19
07 сентября 2020, 18:05
Малюська заявил, что не собирается в отставку
07 сентября 2020, 16:57
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине
Алексей Петров о связях с местными политиками: "С Виктором Балогой не знаком, даже не знаю, как он сейчас выглядит"
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »