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28 сентября 2020, 10:02 11

В Украине уже более 200 тысяч случаев коронавирусной инфекции

28 сентября 2020, 10:02 11
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За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 2671 человека
За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 2671 человека
Фото: из открытых источников
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За время пандемии COVID-19 зафиксировали уже у 201 305 жителей Украины, из них 3 996 больных умерли, а 88 453 пациента выздоровели. За 27 сентября зафиксировано 37 летальных случаев, 571 пациент выздоровел.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве - 328, в Харьковской области - 339, в Одесской области - 209 человек и в Тернопольской области - 153 случая.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 5974 случая;
  • Волынская область — 7775 случаев;
  • Днепропетровская область — 5351 случай;
  • Донецкая область — 3046 случаев;
  • Житомирская область — 5779 случаев;
  • Закарпатская область — 9654 случая;
  • Запорожская область — 3773 случая;
  • Ивано-Франковская область — 13445 случаев;
  • Кировоградская область — 1077 случаев;
  • г. Киев — 22143 случая;
  • Киевская область — 8854 случая;
  • Львовская область — 19916 случаев;
  • Луганская область — 979 случаев;
  • Николаевская область — 3011 случаев;
  • Одесская область — 13079 случаев;
  • Полтавская область — 1972 случая;
  • Ровенская область — 12145 случаев;
  • Сумская область — 3813 случаев;
  • Тернопольская область — 13139 случаев;
  • Харьковская область — 17703 случая;
  • Херсонская область — 1062 случая;
  • Хмельницкая область — 5747 случаев;
  • Черновицкая область — 14113 случаев;
  • Черкасская область — 3759 случаев;
  • Черниговская область — 3996 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за 26 сентября в Украине выявили 3130 больных COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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