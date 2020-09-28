В Украине уже более 200 тысяч случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 2671 человека

За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 2671 человека

Фото: из открытых источников

За время пандемии COVID-19 зафиксировали уже у 201 305 жителей Украины, из них 3 996 больных умерли, а 88 453 пациента выздоровели. За 27 сентября зафиксировано 37 летальных случаев, 571 пациент выздоровел.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве - 328, в Харьковской области - 339, в Одесской области - 209 человек и в Тернопольской области - 153 случая.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 5974 случая;

Волынская область — 7775 случаев;

Днепропетровская область — 5351 случай;

Донецкая область — 3046 случаев;

Житомирская область — 5779 случаев;

Закарпатская область — 9654 случая;

Запорожская область — 3773 случая;

Ивано-Франковская область — 13445 случаев;

Кировоградская область — 1077 случаев;

г. Киев — 22143 случая;

Киевская область — 8854 случая;

Львовская область — 19916 случаев;

Луганская область — 979 случаев;

Николаевская область — 3011 случаев;

Одесская область — 13079 случаев;

Полтавская область — 1972 случая;

Ровенская область — 12145 случаев;

Сумская область — 3813 случаев;

Тернопольская область — 13139 случаев;

Харьковская область — 17703 случая;

Херсонская область — 1062 случая;

Хмельницкая область — 5747 случаев;

Черновицкая область — 14113 случаев;

Черкасская область — 3759 случаев;

Черниговская область — 3996 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за 26 сентября в Украине выявили 3130 больных COVID-19.

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