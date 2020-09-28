В Украине уже более 200 тысяч случаев коронавирусной инфекции
За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 2671 человека
За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 2671 человека
За время пандемии COVID-19 зафиксировали уже у 201 305 жителей Украины, из них 3 996 больных умерли, а 88 453 пациента выздоровели. За 27 сентября зафиксировано 37 летальных случаев, 571 пациент выздоровел.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве - 328, в Харьковской области - 339, в Одесской области - 209 человек и в Тернопольской области - 153 случая.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 5974 случая;
- Волынская область — 7775 случаев;
- Днепропетровская область — 5351 случай;
- Донецкая область — 3046 случаев;
- Житомирская область — 5779 случаев;
- Закарпатская область — 9654 случая;
- Запорожская область — 3773 случая;
- Ивано-Франковская область — 13445 случаев;
- Кировоградская область — 1077 случаев;
- г. Киев — 22143 случая;
- Киевская область — 8854 случая;
- Львовская область — 19916 случаев;
- Луганская область — 979 случаев;
- Николаевская область — 3011 случаев;
- Одесская область — 13079 случаев;
- Полтавская область — 1972 случая;
- Ровенская область — 12145 случаев;
- Сумская область — 3813 случаев;
- Тернопольская область — 13139 случаев;
- Харьковская область — 17703 случая;
- Херсонская область — 1062 случая;
- Хмельницкая область — 5747 случаев;
- Черновицкая область — 14113 случаев;
- Черкасская область — 3759 случаев;
- Черниговская область — 3996 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за 26 сентября в Украине выявили 3130 больных COVID-19.
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