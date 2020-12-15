Степанов сказал, сколько украинцев получат бесплатную вакцину от COVID-19
Министерство здравоохранения разработало план вакцинации и определило группы людей, которые будут вакцинированы за счет государства.
Как пишет RegioNews, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга.
"Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы будем обязаны вакцинировать за счет государства. Таких людей почти 21 миллион", - сказал Степанов.
По его словам, в первую очередь необходимо вакцинировать медицинских работников, бойцов ООС, людей, которые находятся в интернатах, домах для лиц преклонного возраста, работников образования, Национальной полиции, Национальной гвардии, а также людей в возрасте от 60 лет и людей с сопутствующими заболеваниями.
Напомним, ранее в Минздраве не исключили бесплатную вакцинацию всех украинцев.