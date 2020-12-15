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15 декабря 2020, 10:48 239

Степанов сказал, сколько украинцев получат бесплатную вакцину от COVID-19

15 декабря 2020, 10:48 239
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Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения разработало план вакцинации и определило группы людей, которые будут вакцинированы за счет государства.

Как пишет RegioNews, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга.

"Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы будем обязаны вакцинировать за счет государства. Таких людей почти 21 миллион", - сказал Степанов.

По его словам, в первую очередь необходимо вакцинировать медицинских работников, бойцов ООС, людей, которые находятся в интернатах, домах для лиц преклонного возраста, работников образования, Национальной полиции, Национальной гвардии, а также людей в возрасте от 60 лет и людей с сопутствующими заболеваниями.

Напомним, ранее в Минздраве не исключили бесплатную вакцинацию всех украинцев.

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