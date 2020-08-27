В Черновцах вновь заработал общественный транспорт, но есть ограничения

Пользоваться транспортом могут только отдельные категории лиц

Пользоваться транспортом могут только отдельные категории лиц

В Черновцах, которые находятся в "красной" коронавирусной зоне, 27 августа возобновили работу общественного транспорта в режиме спецперевозок.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал заместитель Черновицкого городского головы Дмитрий Сирман.

"Общественный транспорт сейчас движется в режиме спецперевозок. Троллейбусы и маршрутки, все движутся. В первую очередь, возможность пользоваться транспортом должны иметь те жители, которые обеспечивают жизнедеятельность города, - врачи, работники коммунальных предприятий. Но если будет возможность взять другие категории людей, пожалуйста, но только на сидячие места", - сказал Сирман.

Этому решению предшествовали длительные переговоры представителей органов местного самоуправления с полицией. Ранее в комментарии журналистам руководитель патрульной полиции Черновицкой области Олег Иосипов объяснил, что они будут контролировать соблюдение перевозчиками санитарно-эпидемических норм.

"Мы пообщались и пришли к согласию относительно того вопроса, что все, кто осуществляет спецперевозки, должны упорядочить все документы и разрешения и, безусловно, мы должны способствовать тому, чтобы люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города и области, отвечают за то, чтобы мы могли получить медицинскую помощь, защиту, а также работники коммунальных предприятий и других служб, могли добраться до места работы", - сказал главный патрульный полицейский области.

Напомним, городские власти Черновцов 25 августа отказалась ужесточать карантин.

26 августа стало известно, что в Черновцах троллейбусы больше не перевозят пассажиров. ЧТУ прекратило все перевозки по требованию полиции.