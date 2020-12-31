Какие карантинные ограничения действуют в Украине в новогоднюю ночь. Полный список

В ночь с 2020 на 2021 год действуют те же ограничения, которые введены с 19 декабря

В ночь с 2020 на 2021 год действуют те же ограничения, которые введены с 19 декабря

Фото из открытых источников

В новогоднюю ночь в Украине начнётся 296-й день карантина, который в связи с эпидемией Covid-19, Кабмин ввел с 12 матра 2020 года и продлил до 28 февраля 2021 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинские новости. До 28 февраля будут действовать ограничения "оранжевой" зоны эпидемической опасности. Это запрет на: проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей; проведение в развлекательных заведениях и в кафе/ресторанах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий; прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров; работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В храмах и церквях запрещается нахождение более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе нельзя собирать толпы прихожан (разрешается только при условии дистанции в 1,5 метра между присутствующими). Но работа ресторанов и кафе будет разрешена до утра в новогоднюю ночь! А уже с 00:00 8 января до 00:00 25 января будут ограничены работа общепитов и проведение массовых мероприятий, даже рождественские ярмарки будут закрыты. Занятия спортом - только на улице, спортивные мероприятия - только профессиональные и без зрителей. Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве дали рекомендации, как праздновать Новый год и Рождество во время пандемии.

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