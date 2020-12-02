Глава Минздрава обещает на следующей неделе представить стратегию вакцинации от коронавируса
Министерство здравоохранения на следующей неделе представит стратегию вакцинации от коронавирусной инфекции.
Как пишет RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, работа по подготовке к вакцинации длится уже несколько месяцев и есть понимание того, как обеспечить доставку вакцины в Украину и обеспечить надлежащие условия ее хранения.
"У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопрос по хранению вакцины при -70 градусах. Но уже сейчас есть понимание этого. Мы сейчас дорабатываем финальный документ. В конце этой – начале следующей недели уже предоставим всю эту стратегию", – сказал он.
Степанов подчеркнул, что стратегия вакцинации будет разработана с учетом возможностей системы здравоохранения. В частности, там будет указано, где будет проводиться вакцинация, а также какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь.
Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19 за деньги.