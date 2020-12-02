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02 декабря 2020, 17:46 5

Глава Минздрава обещает на следующей неделе представить стратегию вакцинации от коронавируса

02 декабря 2020, 17:46 5
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Работа по подготовке к вакцинации длится уже несколько месяцев
Работа по подготовке к вакцинации длится уже несколько месяцев
Фото: Минздрав
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Министерство здравоохранения на следующей неделе представит стратегию вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как пишет RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, работа по подготовке к вакцинации длится уже несколько месяцев и есть понимание того, как обеспечить доставку вакцины в Украину и обеспечить надлежащие условия ее хранения.

"У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопрос по хранению вакцины при -70 градусах. Но уже сейчас есть понимание этого. Мы сейчас дорабатываем финальный документ. В конце этой – начале следующей недели уже предоставим всю эту стратегию", – сказал он.

Степанов подчеркнул, что стратегия вакцинации будет разработана с учетом возможностей системы здравоохранения. В частности, там будет указано, где будет проводиться вакцинация, а также какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19 за деньги.

коронавирус карантин министр стратегия Минздрав
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