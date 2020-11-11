Кабмин выделил 895 млн грн на кислород в COVID-больницах
Во время сегодняшнего заседания Кабинет министров дополнительно выделил 895 млн грн на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.
"Еще в августе ОГА было дано поручение обеспечить кислородом 80% койкомест. В прошлом месяце на эти цели мы направили 572 млн грн. Правительство постоянно в контакте с главами регионов и руководителями департаментов здравоохранения", - отметил он.
Также Шмыгаль пригрозил увольнениями председателям ОГА за бездействие.
"Отсутствие результата по обеспечению больниц, когда для этого выделяются все финансовые ресурсы — это недопустимо. Поэтому будут приниматься кадровые решения", - добавил премьер.
Напомним, 19 октября власть направила в регионы свыше 570 млн грн для обеспечения больниц медицинским кислородом.