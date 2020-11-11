Кабмин выделил 895 млн грн на кислород в COVID-больницах

09 ноября 2020

Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой

Если мэр Сенкевич не сможет организовать свой электорат, который 25 октября предпочел съездить на пикник или пролежать в постели за просмотром сериалов, то 22 ноября во время повторного голосования он...