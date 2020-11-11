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11 ноября 2020, 15:37 2

Кабмин выделил 895 млн грн на кислород в COVID-больницах

11 ноября 2020, 15:37 2
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В прошлом месяце на кислород правительство направило 572 млн грн
В прошлом месяце на кислород правительство направило 572 млн грн
Фото: КМУ
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Во время сегодняшнего заседания Кабинет министров дополнительно выделил 895 млн грн на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

"Еще в августе ОГА было дано поручение обеспечить кислородом 80% койкомест. В прошлом месяце на эти цели мы направили 572 млн грн. Правительство постоянно в контакте с главами регионов и руководителями департаментов здравоохранения", - отметил он.

Также Шмыгаль пригрозил увольнениями председателям ОГА за бездействие.

"Отсутствие результата по обеспечению больниц, когда для этого выделяются все финансовые ресурсы — это недопустимо. Поэтому будут приниматься кадровые решения", - добавил премьер.

Напомним, 19 октября власть направила в регионы свыше 570 млн грн для обеспечения больниц медицинским кислородом.

коронавирус Украина карантин премьер больницы
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