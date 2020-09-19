Почти все регионы Украины не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 19 сентября 22 региона страны не готовы к ослаблению карантинных ограничений - там превышен показатель заболеваемости коронавирусной болезни.
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в 21 области и столице превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. В частности, в Тернопольской области этот показатель составляет 381.
Кроме Киева, не соответствуют показателям Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.
В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Херсонской областях показатель заболеваемости пока не превышен.
Напомним, за последние сутки в Украине зарегистрировали свыше 3200 новых заболевших коронавирусом.