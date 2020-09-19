Почти все регионы Украины не готовы к ослаблению карантина

Наихудшая ситуация с показателями в Тернопольской области

Наихудшая ситуация с показателями в Тернопольской области

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По состоянию на 19 сентября 22 региона страны не готовы к ослаблению карантинных ограничений - там превышен показатель заболеваемости коронавирусной болезни.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в 21 области и столице превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. В частности, в Тернопольской области этот показатель составляет 381.

Кроме Киева, не соответствуют показателям Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Херсонской областях показатель заболеваемости пока не превышен.

Напомним, за последние сутки в Украине зарегистрировали свыше 3200 новых заболевших коронавирусом.