В МОЗ прогнозируют стремительный рост заболеваемости коронавирусом
На осенне-зимний период в Министерстве здравоохранения ожидают значительного роста больных коронавирусной инфекцией.
Как передает RegioNews, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, сейчас в стране идет постепенный рост заболеваемости COVID-19.
Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть достаточно быстро", - сказал Ляшко.
Ранее в СНБО прогнозировали, что в конце октября в Украине будет около 360 тысяч заболевших коронавирусом.
Напомним, сутками ранее в стране выявили 2 958 новых случаев коронавируса.
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