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18 сентября 2020, 09:02 7

В МОЗ прогнозируют стремительный рост заболеваемости коронавирусом

18 сентября 2020, 09:02 7
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При этом говорить о наличии второй волны в стране не приходится
При этом говорить о наличии второй волны в стране не приходится
Фото: из открытых источников
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На осенне-зимний период в Министерстве здравоохранения ожидают значительного роста больных коронавирусной инфекцией. 

Как передает RegioNews, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас в стране идет постепенный рост заболеваемости COVID-19.

Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть достаточно быстро", - сказал Ляшко.

Ранее в СНБО прогнозировали, что в конце октября в Украине будет около 360 тысяч заболевших коронавирусом.

Напомним, сутками ранее в стране выявили 2 958 новых случаев коронавируса.

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