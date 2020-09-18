В МОЗ прогнозируют стремительный рост заболеваемости коронавирусом

При этом говорить о наличии второй волны в стране не приходится

При этом говорить о наличии второй волны в стране не приходится

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На осенне-зимний период в Министерстве здравоохранения ожидают значительного роста больных коронавирусной инфекцией.

Как передает RegioNews, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, сейчас в стране идет постепенный рост заболеваемости COVID-19. Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть достаточно быстро", - сказал Ляшко. Ранее в СНБО прогнозировали, что в конце октября в Украине будет около 360 тысяч заболевших коронавирусом. Напомним, сутками ранее в стране выявили 2 958 новых случаев коронавируса. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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