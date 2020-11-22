На закупку вакцины от COVID-19 Украина планирует выделить $50 миллионов – Шмыгаль

Соответствующие переговоры ведутся с ЕИБ

Соответствующие переговоры ведутся с ЕИБ

Фото из открытых источников

Правительство Украины убеждает, что продолжает не только готовить план Б для жесткого карантина, но и укреплять медицину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На случай ухудшения сценария разрабатывается план Б. Вчера я рассказал, что мы начали обсуждение этого плана, чтобы вся страна имела о нем четкое представление, - напомнил руководитель правительства.

Также Шмыгаль отчитался о встрече с мэрами городов, Советом церквей и представителями бизнеса для обсуждения новых эффективных мер сдерживания коронавируса.

Одновременно с обсуждением возможных усиленных карантинных мероприятий, Правительство продолжает укреплять медицинскую систему, - написал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что в частности городским бюджетам направлены дополнительные 870 млн грн на улучшение обеспеченности больниц кислородом. 1 млрд грн выделено на закупку 6 млн экспресс-тестов, которые получат семейные врачи и бригады скорой помощи.

Активно ведем переговоры по закупке эффективной и безопасной вакцины, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ. На этой неделе, в частности, обсудили с ЕИБ возможность перераспределения 50 млн долларов на эти нужды, - добавил Шмыгаль.

#ПМ_тиждень #PM_weekly Только совместными усилиями можно противостоять распространению коронавирус. Сегодня заканчивается... Posted by Денис Шмыгаль on Sunday, November 22, 2020

Напомним, вчера, 21 ноября, Шмыгаль подтвердил, что власть готовится к введению локдауна если карантин выходного дня не сработает.