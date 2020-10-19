В Черновцах несмотря на "красную" зону решили не закрывать детские садики

Согласно с новым зонированием адаптивного карантина, город находится в "красной" зоне

Согласно с новым зонированием адаптивного карантина, город находится в "красной" зоне

Фото: flickr

Исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение возобновить работу детских садов, которые закрылись в понедельник, 19 октября из-за попадания города к "красную" зону карантина.

Как сообщает "Укринформ", такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Черновицкого городского совета, передает RegioNews.

Сегодня у нас не открылись детские сады. Позиция управления образования - является требование Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако нет другого решения со стороны органа местного самоуправления. Соответственно, предлагаю, учесть предложение председателя профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По его словам, даже при наихудшем сценарии, закрывать детские сады и младшие классы школы не стоит", - заявил секретарь городского совета Василий Продан.

После этого члены исполкома проголосовали за то, чтобы разрешить работу детских садов в условиях заполненности дошкольных учреждений детьми не более чем на 60%.

Согласно решению, детские сады в Черновцах могут открыться уже завтра, 20 октября.

Напомним, на Буковине 40% школьников перешли на дистанционку из-за вспышки коронавируса.