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07 декабря 2020, 15:30 908

В Кабмине рассказали, как во время локдауна будет работать транспорт

07 декабря 2020, 15:30 908
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В общественном транспорте можно будет ездить только на сидячих местах
В общественном транспорте можно будет ездить только на сидячих местах
Фото: flickr
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После введения локдауна общественный транспорт будет работать со значительными ограничениями. Это может произойти уже в январе 2021 года.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, пассажиров в транспорт будут допускать в соответствии с количеством сидячих мест.

Он добавил, что несмотря на игнорирование многими людьми масочного режима, ввести более серьезные ограничения власти не могут.

А вот границы страны на локдаун закрывать не будут, и ограничения на международное сообщение вводить не планируют. Въезд и выезд граждан Украины останется открытым", - сказал министр.

Немчинов напомнил, что в самом начале карантина огромной проблемой был проезд медиков и других работников важных для обеспечения противоэпидемических мероприятий.

Эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест позволить пользование общественным транспортом, а также межрайонное и межобластное сообщение", - подытожил Немчинов.

Напомним, в Госпотребслужбе Киева заявили, что карантин выходного дня не дал желаемого эффекта.

коронавирус Кабмин карантин транспорт правила локдаун
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