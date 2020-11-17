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17 ноября 2020, 10:14 278

Больные COVID-19 имеют право на бесплатные услуги и лекарства - Шмыгаль

17 ноября 2020, 10:14 278
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Государство выделяет достаточно средств для этого
Государство выделяет достаточно средств для этого
Фото: из открытых источников
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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, больные COVID-19, которые лечатся амбулаторно, имеют право получать бесплатно все услуги и лекарства, предусмотренные пакетом помощи, направленным на борьбу с COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом Денис Шмыгаль рассказал в эфире программы "Свобода слова".

Он отметил, что государство выделяет достаточно средств местным коммунальным больницам, которые являются не прибыльными.

"Конечно, люди имеют право и должны требовать, а врачи обязаны оказывать весь необходимый комплекс лекарств и лечения людям, которые лечатся амбулаторно. Это очень важный месседж. Все средства для лечения и закупки необходимых лекарств государство выделило - и выделяет достаточно. Вопрос в том, чтобы требовать этого от врачей в больницах, которые эти деньги получают по распределению за "ковидные" пакеты", - сказал Шмыгаль.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял решение о введение жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Денис Шмыгаль правительство Украина финансирование деньги
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