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21 сентября 2020, 16:30 2

Карантин: Кабмин изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон

21 сентября 2020, 16:30 2
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Также определен порог для определения "зеленой" зоны
Также определен порог для определения "зеленой" зоны
Фото: flickr
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Кабинет министров Украины изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина. Кроме того, в "зеленой зоне" позволили проводить концерты.

Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале, сообщает RegioNews.

В частности, если в регионе занято от 50 до 75% мест в больницах для приема пациентов с COVID-19 в течение пяти дней подряд, то во всем регионе устанавливается "оранжевый уровень". То же самое произойдет, если в регионе тестирование методом ПЦР пять дней подряд делают менее 24 тестов на 100 тысяч населения.

Регион с показателем заболеваемости на COVID-19 меньшим, чем базовый (не более 40 на 100 тысяч населения за 14 дней), автоматически устанавливается "зеленая зона".

В то же время, если базовый уровень превышен, на отдельных административных территориях устанавливаются следующие уровни:

Уровень эпидемической опасности

Районы, города областного значения с населением менее 70 тысяч человек, областные центры, города Киев и Севастополь

Районы, города областного значения с населением 70 тысяч и более

"Желтый"

от 140 до 160

от 40 до 120

"Оранжевый"

более 160

120

Кроме того, в "зеленой зоне" разрешается проводить концерты.

Напомним, в Украине только две области соответствуют требованиям для смягчения карантина.

коронавирус Украина карантин регионы область
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