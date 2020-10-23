В городе на Прикарпатье коронавирусом заболели все медики инфекционной больницы
В Коломые Ивано-Франковской области каждый из врачей инфекционной больницы подхватил коронавирусную болезнь.
Об этом сообщил городской глава Игорь Слюзар, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне
По словам мэра, в КНП "Коломыйская инфекционная больница Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области" пациентов обслуживает средний и младший персонал.
Врачи - все больные COVID-19, в том числе и руководитель учреждения. В общем, в инфекционной больнице работают 17 врачей.
Слюзар говорит, что в Коломые статистика больных COVID-19 меняется к худшему: "В больнице лежит 21 больной с подтвержденным COVID-19, 24 — под подозрением".
Напомним, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заразились 7517 человек, 121 больной умер, 2 680 пациентов выздоровели.
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