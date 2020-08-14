Кличко о новых ограничениях в столице: Киевляне с 17 августа могут выходить из дома только с паспортом

В Киеве из-за вспышки коронавируса ужесточаются карантинные меры

В Киеве из-за вспышки коронавируса ужесточаются карантинные меры

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об усилении в столице ограничений и запретов в связи с ухудшением эпидемической ситуации

Как сообщает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2%", — заявил Кличко.

В связи с этим с 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

пребывание в общественных сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты — масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий при участии более одного человека на 5 м2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее, чем 1,5 м, если участники размещены стоя;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не больше 50% мест;

общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – осуществляющие перевозки пассажиров в количества мест для сидения.

"Ситуация неприятная и непростая. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных на коронавирус. Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько стремительно будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно. Для вашего здоровья и здоровья людей, которые рядом. Носите маску в публичных местах и в общественном транспорте. Придерживайтесь дистанции. Не забывайте часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком", — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что какие области не готовы к ослаблению карантина