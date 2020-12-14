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14 декабря 2020, 15:59 10

В Раде обещают, что государство профинансирует бесплатную COVID-вакцинацию в 2021 году

14 декабря 2020, 15:59 10
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Также будет профинансировано оплату лечения больных с коронавирусной болезнью в стационарах
Также будет профинансировано оплату лечения больных с коронавирусной болезнью в стационарах
Фото из открытых источников
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Государство профинансирует в 2021 году бесплатную вакцинацию населения от COVID-19, а также оплату лечения больных с коронавирусной болезнью в стационарах.

Как передает RegioNews, об этом в Facebook написал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Министерство финансов выполнит три требования Комитета здоровья нации относительно финансирования отрасли здравоохранения в 2021 году. Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19. Во-вторых, НСЗУ получает все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, которые занимаются лечением больных коронавирусом", - написал Радуцкий.

Он напомнил, что 15 декабря в Верховной Раде начнется рассмотрение проекта государственного бюджета-2021, представленного правительством ко второму чтению.

Так, Комитет по вопросам здоровья нации направил правительству предложения, которые предусматривали увеличение расходов на программу медицинских гарантий на 102 млрд грн, а также дополнительно финансирование лекарств для пациентов с онко и орфанными заболеваниями на 7,7 млрд грн. Впрочем, по словам Радуцкого, к предложениям народных депутатов прислушались частично.

Напомним, ранее Радуцкий заявил, что карантин могут усилить ранее 8 января.

Украина Верховная Рада парламент вакцина коронавирус
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