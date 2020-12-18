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18 декабря 2020, 11:21 630

На Майдане Независимости ФОПы продолжают акцию протеста: их количество выросло

18 декабря 2020, 11:21 630
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Протестующие уже третьи сутки стоят в центре столицы
Фото: Страна.ua
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В Киеве на Майдане Независимости предприниматели со всей Украины продолжают акцию протеста и требуют от власти отмены кассовых аппаратов. Также среди требований - оставить предпринимателям право на труд во время локдауна.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook #SaveФОП.

В центр Киева съезжаются ФОПы со всей Украины, их уже собралось около 300 человек.

По словам протестующих они расходиться не планируют и будут митинговать до тех пор, пока власть их не услышит.

Один из организаторов протестов ФОПов Сергей Доротич рассказал, что диалога с Офисом президента пока нет. Речь идет про инициативу главы ОП Андрея Ермака создать координационный совет для решения проблемы ФОПов. Он считает, что в этот орган соберут общественные организации, которых все будет устраивать и которые будут удобны ОП.

Также организаторы протеста призвали парламентариев рассмотреть нужные ФОПовцам законопроекты, а именно №3853-1.

Данный законопроект прошел комитеты, его нужно только поставить в повестку дня и проголосовать. Нужно снять напряжение которое может разрушить страну",- заявил Доротич.

Напомним, в Киеве 15 декабря у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.

Позже на Майдане таки установили палатки, есть десятки пострадавших. Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Также сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.

Киев Офис президента ВР протесты предприниматели
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