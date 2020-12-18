На Майдане Независимости ФОПы продолжают акцию протеста: их количество выросло
В Киеве на Майдане Независимости предприниматели со всей Украины продолжают акцию протеста и требуют от власти отмены кассовых аппаратов. Также среди требований - оставить предпринимателям право на труд во время локдауна.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook #SaveФОП.
В центр Киева съезжаются ФОПы со всей Украины, их уже собралось около 300 человек.
По словам протестующих они расходиться не планируют и будут митинговать до тех пор, пока власть их не услышит.
Один из организаторов протестов ФОПов Сергей Доротич рассказал, что диалога с Офисом президента пока нет. Речь идет про инициативу главы ОП Андрея Ермака создать координационный совет для решения проблемы ФОПов. Он считает, что в этот орган соберут общественные организации, которых все будет устраивать и которые будут удобны ОП.
Также организаторы протеста призвали парламентариев рассмотреть нужные ФОПовцам законопроекты, а именно №3853-1.
Данный законопроект прошел комитеты, его нужно только поставить в повестку дня и проголосовать. Нужно снять напряжение которое может разрушить страну",- заявил Доротич.
Напомним, в Киеве 15 декабря у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.
Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.
Позже на Майдане таки установили палатки, есть десятки пострадавших. Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Также сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.