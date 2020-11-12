Через неделю станут известны даты поставки в Украину, количество и стоимость вакцины от коронавируса
Украина получит информацию об ориентировочных датах поставки, количестве и стоимости вакцины 19 ноября.
Как информирует RegioNews, об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, Украина работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни в случае ее регистрации с доказанной безопасностью и эффективностью.
На ближайшем заседании правления COVAX, которое состоится 19 ноября, уже буде четкое пониманик ориентировочных дат поставки, а также ориентировочное количество и стоимость вакцины, которую Украина будет получать.
Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, которое будет равняться 20% количества населения. Речь идет о максимум 8,5 млн доз. Первый транш мы ожидаем в объеме 3% — это 1 млн 250 тысяч доз, - сказал Ляшко.
COVAX – механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Инициатива предусматривает, что в первую очередь вакцинация проводится людям, находящимся в группах риска.
Напомним, вчера стало известно, кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19.