Елена Зеленская рассказала о самочувствии мужа

Он изолировался и продолжает работать

Он изолировался и продолжает работать

Фото: из открытых источников

Об этом она сообщила во время выступления в режиме онлайн на Международном форуме культурной дипломатии, передает RegioNews.

Она отметила, что сейчас должна была бы присутствовать на форуме, но из-за заболевания мужа находится на самоизоляции.

Возможно, это интересует многих. Все хорошо, он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - сказала первая леди.

Ранее пресс-секретар президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский чувствует себя хорошо, с симптомов COVID-19 имеет только невысокую температуру, он самоизолировался дома в отдельном помещении.