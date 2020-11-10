Елена Зеленская рассказала о самочувствии мужа
Он изолировался и продолжает работать
Он изолировался и продолжает работать
Супруга главы государства Елена Зеленская рассказала, что президент чувствует себя нормально.
Об этом она сообщила во время выступления в режиме онлайн на Международном форуме культурной дипломатии, передает RegioNews.
Она отметила, что сейчас должна была бы присутствовать на форуме, но из-за заболевания мужа находится на самоизоляции.
Возможно, это интересует многих. Все хорошо, он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - сказала первая леди.
Ранее пресс-секретар президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский чувствует себя хорошо, с симптомов COVID-19 имеет только невысокую температуру, он самоизолировался дома в отдельном помещении.
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