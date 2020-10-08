Студентов КНУ им. Шевченко перевели на дистанционное обучение из-за вспышки COVID-19

Обучение студентов будет осуществляться в режиме онлайн с 8 по 23 октября

Обучение студентов будет осуществляться в режиме онлайн с 8 по 23 октября

Фото: flickr

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией переводит учебный процесс в дистанционный формат.

Соответствующее распоряжение ректора университета появилось на сайте КНУ, передает RegioNews.

С целью предотвращения заболеваний в коллективе университета ... деканам факультетов, директорам институтов, колледжей, лицея с 8 октября по 23 октября 2020 года перевести обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения", - говорится в документе.

Также, среди прочего, распоряжением усиливается пропускной режим в общежитиях университета, проведение санитарно-гигиенических мероприятий и мониторинг состояния здоровья жителей, а также медицинское наблюдение за состоянием здоровья сотрудников университета и студентов.

В распоряжении ректора также сообщается, что заседания ученного совета вуза будут проводиться, но с усиленным контролем мер безопасности. Это касается и работы общежитий.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 5 397 новых случаев болезни, умерли 93 человека, 2263 пациента выздоровело.

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