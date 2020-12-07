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07 декабря 2020, 15:58 5

В Центре общественного здравоохранения не исключают проблемы с хранением вакцины от коронавируса в регионах

07 декабря 2020, 15:58 5
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Там говорят, что в регионах негде хранить вакцины с температурой -60 -80 градусов
Там говорят, что в регионах негде хранить вакцины с температурой -60 -80 градусов
Фото: Укринформ
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В Центре общественного здоровья рассказали, что в регионах могут быть проблемы с хранением вакцины, поскольку в регионах негде хранить вакцины с температурой -60 -80 градусов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ЦОЗ Министерства охраны здоровья Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Лига", пишет RegioNews.

По его словам, производители вакцин работают на трех холодовых режимах: -60 -80 градусов, -20 -40 и + 2 + 8.

"Например, если у нас будет вакцина для хранения + 2 + 8, то можем спустить на уровень района вакцину. Если -20 -40 - до уровня области", - заявил Кузин.

По его словам, если Украина получит вакцину, которую необходимо хранить при температуре -60 -80, то ее можно будет хранить только на национальном уровне.

"Ее можно хранить только на национальном уровне, где есть оборудование, и потом маленькими партиями доставлять в регионы и сразу возвращаться за другими. Например, однажды там людей вакцинируют, и на следующий туда выезжает следующая партия", - добавил он.

При этом глава ЦОЗ отметил, что оптимальным вариантом для Украины является вакцина, которую необходимо хранить при +2 +8 градусов, потому, что в стране есть для этого оборудование.

Напомним, ранее Степанов сказал, когда Украина может получить первые вакцины от коронавируса.

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