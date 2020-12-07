В Центре общественного здравоохранения не исключают проблемы с хранением вакцины от коронавируса в регионах
В Центре общественного здоровья рассказали, что в регионах могут быть проблемы с хранением вакцины, поскольку в регионах негде хранить вакцины с температурой -60 -80 градусов.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ЦОЗ Министерства охраны здоровья Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Лига", пишет RegioNews.
По его словам, производители вакцин работают на трех холодовых режимах: -60 -80 градусов, -20 -40 и + 2 + 8.
"Например, если у нас будет вакцина для хранения + 2 + 8, то можем спустить на уровень района вакцину. Если -20 -40 - до уровня области", - заявил Кузин.
По его словам, если Украина получит вакцину, которую необходимо хранить при температуре -60 -80, то ее можно будет хранить только на национальном уровне.
"Ее можно хранить только на национальном уровне, где есть оборудование, и потом маленькими партиями доставлять в регионы и сразу возвращаться за другими. Например, однажды там людей вакцинируют, и на следующий туда выезжает следующая партия", - добавил он.
При этом глава ЦОЗ отметил, что оптимальным вариантом для Украины является вакцина, которую необходимо хранить при +2 +8 градусов, потому, что в стране есть для этого оборудование.
Напомним, ранее Степанов сказал, когда Украина может получить первые вакцины от коронавируса.