Глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел COVID-19
Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив заболел коронавирусом.
Об этом сам Виталий Федорив сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
По словам главы ОГА, он чувствует себя удовлетворительно и лечится на самоизоляции дома.
Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача.
Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинных правил", - написал Федорив.
Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным...Posted by Виталий Федорив on Sunday, November 1, 2020
Напомним, новоизбранный мэр Белгорода-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заболел COVID-19, поэтому начнет выполнять свои обязанности'язки после выздоровления.
Вчера, 1 ноябя стало известно, что бывший мэр Павлограда Иван Метелица умер от COVID-19.
30 октября мэр города Новгород-Северский Черниговской области, Олег Бондаренко умер в возрасте 47 лет от COVID-19. Поэтому в городе пройдут повторные выборы.
28 октября действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов.
Также сообщалось, что в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры Анатолия Федорчука.