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02 ноября 2020, 09:58 60

Глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел COVID-19

02 ноября 2020, 09:58 60
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Виталий Федорив находится на самоизоляции
Виталий Федорив находится на самоизоляции
Фото: Facebook
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Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив заболел коронавирусом.

Об этом сам Виталий Федорив сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

По словам главы ОГА, он чувствует себя удовлетворительно и лечится на самоизоляции дома.

Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача.

Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинных правил", - написал Федорив.

Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным...

Posted by Виталий Федорив on Sunday, November 1, 2020

Напомним, новоизбранный мэр Белгорода-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заболел COVID-19, поэтому начнет выполнять свои обязанности'язки после выздоровления.

Вчера, 1 ноябя стало известно, что бывший мэр Павлограда Иван Метелица умер от COVID-19.

30 октября мэр города Новгород-Северский Черниговской области, Олег Бондаренко умер в возрасте 47 лет от COVID-19. Поэтому в городе пройдут повторные выборы.

28 октября действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов.

Также сообщалось, что в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры Анатолия Федорчука.

коронавирус Ивано-Франковск COVID-19 ОГА Федорив Виталий
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