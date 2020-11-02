Глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел COVID-19

Виталий Федорив находится на самоизоляции

Виталий Федорив находится на самоизоляции

Фото: Facebook

Об этом сам Виталий Федорив сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

По словам главы ОГА, он чувствует себя удовлетворительно и лечится на самоизоляции дома.

Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинных правил", - написал Федорив.

Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным... Posted by Виталий Федорив on Sunday, November 1, 2020

Напомним, новоизбранный мэр Белгорода-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заболел COVID-19, поэтому начнет выполнять свои обязанности'язки после выздоровления.

Вчера, 1 ноябя стало известно, что бывший мэр Павлограда Иван Метелица умер от COVID-19.

30 октября мэр города Новгород-Северский Черниговской области, Олег Бондаренко умер в возрасте 47 лет от COVID-19. Поэтому в городе пройдут повторные выборы.

28 октября действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов.

Также сообщалось, что в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры Анатолия Федорчука.