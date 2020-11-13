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13 ноября 2020, 14:41 1643

Шмыгаль резко ответил на протест мэров из-за карантина выходного дня

13 ноября 2020, 14:41 1643
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Он заявил, что у городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства
Он заявил, что у городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства
Фото из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства. Он заявил, что карантин выходного дня должны ввести на всей территории Украины.

Об этом он заявил на совещании, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службе правительства.

Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19.

"Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, которые есть на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", - заявил он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.

Кабмин карантин мэр премьер полномочия
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