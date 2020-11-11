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11 ноября 2020, 11:59 118

Кабмин сегодня выделит средства на кислород для медучреждений, где лечат больных коронавирусом

11 ноября 2020, 11:59 118
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Будет докладывать этот вопрос министр здравоохранения Максим Степанов.
Будет докладывать этот вопрос министр здравоохранения Максим Степанов.
Фото: КМУ
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Кабинет Министров на очередном заседании в среду рассмотрит вопрос о выделении средств для обеспечения подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с СОVID-19.

Об этом говорится в повестке дня Кабмина, который обнародован на Правительственном портале, информирует RegioNews.

Отмечается, что докладывать этот вопрос министр здравоохранения Максим Степанов.

По его же инициативе может произойти перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренные Министерству здравоохранения на 2020 год.

Министры могут определить государственное предприятие "Медицинские закупки Украины” централизованной закупочной организацией. Они же согласуют передачу целостного имущественного комплекса Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза” в государственную собственность.

Напомним, 19 октября власть направила в регионы свыше 570 млн грн для обеспечения больниц медицинским кислородом.

коронавирус Кабмин Украина карантин больницы
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