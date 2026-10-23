Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну

Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью

Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью

Власти видят в пожилых людях дополнительный трудовой ресурс. Фото: lexinform.com.ua

Из-за массового выезда населения за рубеж и мобилизации, Украине, по разным оценкам, не хватает до 4,5 миллионов работников. На сегодня три из четырех компаний имеют дефицит кадров. Для решения кадрового голода в Минэкономики заявили, что до 2030 года планируют привлечь к рынку труда свыше 2 миллионов людей из числа уязвимых категорий граждан.

Кандидат экономических наук, заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и исследований качества жизни им. М. Птухи НАН Украины Алексей Позняк не считает намерения властей абсурдными. Он отмечает, что при условии, если людям будут представлять работу, которая не требует больших усилий, а также если работодатели внедрят современные меры по роботизации, механизации, граждане смогут вносить большой вклад в экономику страны.

"Людям ведь нужно повышать качество жизни и увеличивать размеры выплат. А за счет чего это сделать если экономика не работает на полную мощность из-за нехватки рабочей силы?" – отметил он RegioNews. Эксперт подчеркнул, что речь идет именно о создании приемлемых условий для трудоустройства, и заставлять никого не будут.

Мечты об официальной работе

Многие люди с инвалидностью утверждают, что с радостью трудоустроились, если бы им предоставили соответствующую работу и заработок. Житель города Кременец Тернопольской области 33-летний Виктор Жгутов имеет первую группу инвалидности, и с 18 лет прикован к креслу колесному. В месяц мужчина с высшим образованием получает 2,5 тыс. грн пенсии, на которые ему с женой и ребенком никак не прожить. Он говорит, что очень хотел бы трудоустроиться официально, что позволило бы ему не только иметь финансовую устойчивость, но и рассчитывать на полный соцпакет и защиту трудовых прав. Но такой работы для него нет. Многие работодатели отказывали мужчине из-за его группы, другие предлагали работу на противоположном конце города, куда Виктору, не имеющего собственного транспорта, крайне сложно добраться. Мужчину устроила бы удаленная работа, но такую найти он не может. На сегодня Виктор имеет нерегулярный доход работая онлайн. Он считает, что есть ряд профессий, где люди с инвалидностью вполне могли бы заменить здоровых работников. В то же время для здоровых работников можно было бы предложить вакансии, где люди с инвалидностью не смогут работать.

Виктор Жгутов. Фото из личного архива

При создании соответствующих условий, даже люди, потерявшие зрение, могут влиться в рынок труда. Современные технологии позволяют работать с компьютером, о чем свидетельствует пример главы Харьковской общественной организации незрячих юристов Олега Лепетюка. Лишенный зрения, мужчина продолжает работать юристом и заниматься правозащитной деятельностью. Один из бывших руководителей Украинского общества слепых (УОС) в Киеве как-то заметил, что незрячие люди могут и хотят принимать участие в восстановлении страны, были бы созданы соответствующие условия. Но этого пока не происходит. Наоборот, пару лет назад Кабмин своим постановлением прекратил финансирование УОС, чем оставил без господдержки специализированную сеть библиотек для незрячих, дома культуры, клубы, кружки самодеятельности и спортивные секции.

Пенсионеры пока заменяют молодых

Гораздо лучше обстоят дела с привлечением к рынку труда пожилых людей, которых часто берут как временную замену мобилизованным работникам. В итоге количество вакансий для пенсионеров, по сравнению с прошлым годом, выросла на 11%. Стимулировала трудоустройство пожилых и начатая в 2017-м пенсионная реформа, в соответствии с которой с каждым годом повышалось требование по количеству лет страхового стажа. В итоге, количество работающих пенсионеров выросло с 19% в 2017 году до 28% в 2026-му. Росту пожилых трудящихся способствовало и ухудшение уровня жизни в стране. Как отмечают в Национальном институте стратегических исследований, в Украине еще около 2 миллионов пенсионеров, потенциально готовых работать.

На пожилых работников большой спрос. Фото: haveagonews.com.au

В то же время предложения рынка труда во многом не отвечают требованиям и квалификации пожилых людей. По данным портала OLX.Работа, пенсионерам чаще всего предлагают низкоквалифицированный труд: водитель, продавец, охранник, уборщица и др. Но не каждый пожилой человек готов работать курьером или варить кофе. Поэтому есть большой разрыв между пожеланиями и возможностями работника – с одной стороны, и запросами работодателя – с другой. Да и будет ли труд пожилых украинцев после завершения войны все так же востребован, учитывая, что многих наняли как замену более молодым сотрудника ушедших служить? Ряд экономистов считают, что государству было бы выгодно создать пожилым работникам более приемлемые условия труда – сокращенное рабочее время, дополнительный выходной и пр. Ведь трудоустроенный пенсионер, это уменьшение расходов на социалку и дополнительные поступления в бюджет. Поможет и внедрение автоматизации, цифровых технологий. Для пожилого человека не сложно будет выполнять работу, сидя за пультом на заводе. Но пока со стороны правительства наблюдается просто желание привлечь пенсионеров к работе.

Пенсионеры заменяют мобилизованных работников. Фото: telegraph.co.uk

Рынок труда для молодых матерей

По оценкам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), комплексные госпрограммы поддержки семей с детьми помогли бы дополнительно трудоустроить в Украине 350 тысяч молодых матерей. Сегодня лишь 35% украинок, воспитывающих детей в возрасте до 7 лет, привлечены к рынку труда, а среди матерей с детьми до 3 лет работают всего 13%. В исследовании ЮНИСЕФ отмечается, что многие женщины хотели бы работать, если бы им были обеспечены подходящие условия. Главными барьерами трудоустройства молодых мам являются: ограничения доступа к услугам дошкольного образования и ухода, а также негибкие условиях на рынке труда.

Правительство планирует привлечь тысячи молодых матерей. Фото: moneyning.com

По данным исследования, лишь 15% мест в детских садах предназначались для детей младше 3 лет. Поэтому одним из решений является создание детских садиков с удлиненным графиком, общественные или мобильные садики, программы по присмотру за детьми во время каникул, корпоративные детсады. Также в опросах 61% матерей указывали на предубеждения работодателей при приеме на работу. В итоге женщинам приходилось довольствоваться той работой, которую они сумеют получить.

Отметим, что с января 2026 года в Украине заработала программа "еЯсли", которая ежемесячно выплачивает 8 тыс. грн работающим матерям, воспитывающих детей от 1 до 3 лет. Подразумевается, что ежемесячные госвыплаты помогут женщинам частично компенсировать услуги няни, или поддержать бабушек и дедушек, занимающихся детьми, пока мать на работе. Впрочем, за полгода существования программы, ее услугами воспользовалось лишь 10 тысяч матерей из 350 тысяч, воспитывающих детей до 3 лет.

Молодым матерям следует создавать надлежащие условия труда. Фото en.ilsole24ore.com

Мигранты: да – нет

Привлечение работников из-за рубежа во всем мире рассматривается как самый простой и логичный способ восполнения нехватки рабочей силы. В Украине некоторые компании также стали завозить мигрантов из Индии. То, что привлечение мигрантов для Украины неизбежно, считает и Алексей Позняк. При этом ученый отмечает, что максимальное количество мигрантов не должно превышать 10% общего количества населения. Также, говорит он, следует приглашать работников не из одной, а из разных стран, дабы не создавать мигрантские объединения, что чревато социальным напряжением. Государство, говорит Алексей Позняк, должно при этом всячески содействовать интеграции приезжих в украинское общество, и контролировать процесс.

О минусах иностранных рабочих из Азии и Африки, свидетельствует опыт тех же стран Западной Европы, например Германии. В 2015 году канцлер Ангела Меркель, говоря о необходимости привлечения в страну миллионов мигрантов из Сирии, Северной Африки, Ирака и Афганистана, сказала: "Мы справимся!" В октябре 2025 года канцлер Фридрих Мерц заявил, что его правительство исправляет ошибки прошлой миграционной политики и сокращает количество мигрантов на 60% в годовом исчислении. Одна из главных причин – острые социальные проблемы. По данным издания Bild, которое ссылается на полицейскую статистику, более 40% подозреваемых в преступлениях в Германии – мигранты. По словам председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенса Шпана, рождественские ярмарки в стране уже стали похожи на крепости. Более 48% граждан Германии чувствует себя небезопасно в общественных местах: на площадях, в парках, трамваях и автобусах – передает его слова Deutsche Welle.

В Украине хотят привлекать трудовых мигрантов. Фотоколлаж ИИ

Можно привести и положительный опыт привлечения иностранной рабочей силы. Например, Объединенные Арабские Эмираты, где 90% населения составляют трудовые мигранты. В то же время, по данным международной организации по правам человека Human Rights Watch, иностранные рабочие в ОАЭ находятся под жесточайшим контролем, многие подвергаются эксплуатации.

Возвращение ветеранов

После завершения военных действий, к гражданской жизни вернутся сотни тысяч ветеранов, что, вроде бы, должно будет существенно улучшить нехватку рабочих рук. Но вопрос: сможет ли государство предоставить людям работу, учитывая разрушение в разных отраслях экономики. Об этой проблеме ранее сообщали сами ветераны, а также руководители некоторых прифронтовых сел, в которых из-за разрушений теперь не найти работу. "Ветераны столкнутся с тем, что мы не сможем им дать то, что должны" , – рассказал RegioNews староста села Новая Гусаровка Харьковской области Владимир Антонов.

Заместитель главы Донецкой областной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины "Дружковского огнеупорного завода" Дмитрий Фрицак также говорит о послевоенных трудностях с трудоустройством ветеранов. В качестве примера он привел металлургическую отрасль в которой до войны работало от 70 до 120 тысяч работников, а сегодня отрасль фактически остановлена из-за масштабных разрушений.

"В Украине осталось три металлургических комбината: ArcelorMittal, который находится в режим консервации; сильно поврежден Днепровский металлургический комбинат ("Каметсталь" – ред.); разбита "Запорожсталь". Запустить мощности после определенного периода будет очень проблематично. Поэтому даже если будут люди, не будет производства", – рассказал он RegioNews. На заводе, где работает Дмитрий, с началом полномасштабной войны количество работников сократилось до 10 раз.

Возвращение ветеранов лишь отчасти решит проблему кадров. Фото: из открытых источников

К металлургии добавим масштабные разрушения, которые понесла угледобывающая промышленность, а также аграрная сфера юго-восточных регионов страны, где еще многие годы будет опасно вести какую-либо деятельность из-за минирования. В итоге многим ветеранам, которые имели работу до вступления в ВСУ, по сути, некуда будет возвращаться работать. Также часть не сможет найти работу по профессии из-за закрытия и сокращений многих предприятий. Таким образом, помимо острого дефицита кадров, в Украине намечается также проблема с трудоустройством в определенных сферах из-за разрушений, что понесла промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли экономики.

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Ситуация с нехваткой людей в Украине и проблемами трудоустройством выглядит едва ли не катастрофической. Но это не означает разруху. Возможно, как раз сейчас стоит понять, куда движется страна и, соответственно, развивать потенциал, ориентируясь на будущее. Самый очевидное – это создание новой экономики на базе широкого внедрения электроники. Цифровизация всех процессов упрощает физический труд человека, и в итоге позволит привлечь в экономическую сферу людей, которые ранее были за пределами рынка труда. Но "электронная экономика" – это не только про технологии, мощную электрогенерацию. Это прежде всего про человека, который все это будет создавать, обслуживать, развивать. Но есть сомнения, что нынешние подходы в социальной поддержке, защите трудовых интересов, образовании, способны мотивировать на технологический прорыв.