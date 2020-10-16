Мэр "красного" Франковска обещает, что в городе все будет работать, как и раньше
Несмотря на "красную зону" карантина, все заведения торговли Ивано-Франковска могут работать в привычном режиме. Решения относительно обучения в школах будет впоследствии.
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает RegioNews.
Мэр отметил, что транспорт будет работать в режиме спецперевозок или даже в обычном режиме, поезда также будут ехать в обычном режиме.
"Франковск, Тернополь, Хмельницкий - красная зона! Но выглядит, по обещаниям Кабмина и министра Степанова, что детские сады и школы будут работать по разрешению местной власти", - заявил он.
Также Марцинкив отметил, что от родителей и учителей ждет предложений относительно обучения в школах - будет ли оно обычным или дистанционным.
Напомним, ранее стало известно, что Полтава и Черновцы с понедельника попадают в "красную" зону карантина.
Также глава Харьковской ОГА сообщил, что Харьков внесли в "красную зону" карантина.