Министр экологии и природных ресурсов Украины заболел на COVID-19

Он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно

Он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно

Фото: из открытых источников

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявил, что получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает RegioNews.

Сейчас лечусь дома ... продолжаю работать онлайн. Все рабочие вопросы и процессы буду контролировать дистанционно. В Министерстве по-прежнему действуют карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19", - сообщил Абрамовский.

Он добавил, что большинство работников министерства на протяжении длительного времени работают в дистанционном режиме, а в здании находится персонал, привлеченный к выполнению критических функций.

Также осуществляется постоянный температурный скрининг работников, установлен запрет пребывания на рабочих местах без масок. Помещение ежедневно дезинфицируются. Кроме того, рабочие встречи и аппаратные совещания проводятся в онлайн режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, председатель парламентского комитета по нацбезопасности заболел COVID-19.