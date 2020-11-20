Шмыгаль просит церкви помочь бороться с коронавирусом на праздники

Речь идет о минимизации скоплений людей в церквях

Речь идет о минимизации скоплений людей в церквях

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Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил церкви помочь в борьбе с пандемией коронавируса во время зимних праздников. Речь идет о минимизации скоплений людей в церквях.

Об этом он заявил во время встречи со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Он отметил эффективность взаимодействия правительства и священников еще весной, а потому надо снова поспособствовать избежанию большим скоплением людей во время ближайших праздников.

"Сейчас мы приближаемся к важным зимних религиозным праздниккам: Рождеству Христова, Хануки, Святого Николая, Крещению и тому подобное. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр рассказал, что правительство и церковный совет создадут рабочие группы для выработки общих шагов по борьбе с пандемией.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал о готовых рецептах поддержки бизнеса в период карантина.