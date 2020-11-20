Шмыгаль просит церкви помочь бороться с коронавирусом на праздники
Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил церкви помочь в борьбе с пандемией коронавируса во время зимних праздников. Речь идет о минимизации скоплений людей в церквях.
Об этом он заявил во время встречи со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Он отметил эффективность взаимодействия правительства и священников еще весной, а потому надо снова поспособствовать избежанию большим скоплением людей во время ближайших праздников.
"Сейчас мы приближаемся к важным зимних религиозным праздниккам: Рождеству Христова, Хануки, Святого Николая, Крещению и тому подобное. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - сказал Шмыгаль.
Также премьер-министр рассказал, что правительство и церковный совет создадут рабочие группы для выработки общих шагов по борьбе с пандемией.
Напомним, ранее Шмыгаль рассказал о готовых рецептах поддержки бизнеса в период карантина.