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20 ноября 2020, 16:01 31

Шмыгаль просит церкви помочь бороться с коронавирусом на праздники

20 ноября 2020, 16:01 31
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Речь идет о минимизации скоплений людей в церквях
Речь идет о минимизации скоплений людей в церквях
Фото из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил церкви помочь в борьбе с пандемией коронавируса во время зимних праздников. Речь идет о минимизации скоплений людей в церквях.

Об этом он заявил во время встречи со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Он отметил эффективность взаимодействия правительства и священников еще весной, а потому надо снова поспособствовать избежанию большим скоплением людей во время ближайших праздников.

"Сейчас мы приближаемся к важным зимних религиозным праздниккам: Рождеству Христова, Хануки, Святого Николая, Крещению и тому подобное. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр рассказал, что правительство и церковный совет создадут рабочие группы для выработки общих шагов по борьбе с пандемией.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал о готовых рецептах поддержки бизнеса в период карантина.

Кабмин Украина премьер церковь правительство
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