В Украине новый антирекорд по числу больных Covid-19: за сутки - 1967 человек
В Украине по состоянию на 19 августа зафиксировано 96 403 случая коронавируса, 49 737 пациентов выздоровели, 2 144 - летальных исходов, сейчас болеет - 44 522 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области - 247, Киеве - 215, Львовской области - 188, Ивано-Франковской области - 163, Черновицкой области - 154, Ровенской области - 125, Одесской области - 123, Закарпатской области - 117.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 3323 случая;
- Волынская область - 4878 случаев;
- Днепропетровская область - 1816 случаев;
- Донецкая область - 1122 случая;
- Житомирская область - 2536 случаев;
- Закарпатская область - 6552 случая;
- Запорожская область - 1179 случаев;
- Ивано-Франковская область - 7122 случая;
- Кировоградская область - 748 случаев;
- г. Киев - 10945 случаев;
- Киевская область - 4685 случаев;
- Львовская область - 12 448 случаев;
- Луганская область - 194 случая;
- Николаевская область - 857 случаев;
- Одесская область - 5281 случай;
- Полтавская область - 582 случая;
- Ровенская область - 7953 случая;
- Сумская область - 1023 случая;
- Тернопольская область - 4001 случай;
- Харьковская область - 6607 случаев;
- Херсонская область - 312 случаев;
- Хмельницкая область - 1678 случаев;
- Черновицкая область - 8108 случаев;
- Черкасская область - 1175 случаев;
- Черниговская область - 1278 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 18 августа наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области.
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