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В Украине новый антирекорд по числу больных Covid-19: за сутки - 1967 человек
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19 августа 2020, 09:46 12

В Украине новый антирекорд по числу больных Covid-19: за сутки - 1967 человек

19 августа 2020, 09:46 12
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За прошедшие сутки умерли 28 человек и 812 выздоровели
pixabay.com
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В Украине по состоянию на 19 августа зафиксировано 96 403 случая коронавируса, 49 737 пациентов выздоровели, 2 144 - летальных исходов, сейчас болеет - 44 522 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области - 247, Киеве - 215, Львовской области - 188, Ивано-Франковской области - 163, Черновицкой области - 154, Ровенской области - 125, Одесской области - 123, Закарпатской области - 117.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 3323 случая;
  • Волынская область - 4878 случаев;
  • Днепропетровская область - 1816 случаев;
  • Донецкая область - 1122 случая;
  • Житомирская область - 2536 случаев;
  • Закарпатская область - 6552 случая;
  • Запорожская область - 1179 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 7122 случая;
  • Кировоградская область - 748 случаев;
  • г. Киев - 10945 случаев;
  • Киевская область - 4685 случаев;
  • Львовская область - 12 448 случаев;
  • Луганская область - 194 случая;
  • Николаевская область - 857 случаев;
  • Одесская область - 5281 случай;
  • Полтавская область - 582 случая;
  • Ровенская область - 7953 случая;
  • Сумская область - 1023 случая;
  • Тернопольская область - 4001 случай;
  • Харьковская область - 6607 случаев;
  • Херсонская область - 312 случаев;
  • Хмельницкая область - 1678 случаев;
  • Черновицкая область - 8108 случаев;
  • Черкасская область - 1175 случаев;
  • Черниговская область - 1278 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 18 августа наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области.

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