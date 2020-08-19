В Украине новый антирекорд по числу больных Covid-19: за сутки - 1967 человек

За прошедшие сутки умерли 28 человек и 812 выздоровели

За прошедшие сутки умерли 28 человек и 812 выздоровели

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В Украине по состоянию на 19 августа зафиксировано 96 403 случая коронавируса, 49 737 пациентов выздоровели, 2 144 - летальных исходов, сейчас болеет - 44 522 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области - 247, Киеве - 215, Львовской области - 188, Ивано-Франковской области - 163, Черновицкой области - 154, Ровенской области - 125, Одесской области - 123, Закарпатской области - 117. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область - 3323 случая;

Волынская область - 4878 случаев;

Днепропетровская область - 1816 случаев;

Донецкая область - 1122 случая;

Житомирская область - 2536 случаев;

Закарпатская область - 6552 случая;

Запорожская область - 1179 случаев;

Ивано-Франковская область - 7122 случая;

Кировоградская область - 748 случаев;

г. Киев - 10945 случаев;

Киевская область - 4685 случаев;

Львовская область - 12 448 случаев;

Луганская область - 194 случая;

Николаевская область - 857 случаев;

Одесская область - 5281 случай;

Полтавская область - 582 случая;

Ровенская область - 7953 случая;

Сумская область - 1023 случая;

Тернопольская область - 4001 случай;

Харьковская область - 6607 случаев;

Херсонская область - 312 случаев;

Хмельницкая область - 1678 случаев;

Черновицкая область - 8108 случаев;

Черкасская область - 1175 случаев;

Черниговская область - 1278 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Напомним, 18 августа наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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