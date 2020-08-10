На Львовщине начали разворачивать больницы второй волны - Степанов
Львовская область перешла порог 50% заполненности коек больными на COVID-19 в больницах, поэтому в регионе начали разворачивать больницы второй волны.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает RegioNews.
У нас растет количество людей, которых госпитализируют. Львовская область тоже уже перешла порог 50 процентов заполняемости коек больниц первой волны. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны", - сказал Степанов.
Он добавил, что за последние сутки в области зафиксировали 130 случаев заражения COVID-19.
По словам министра, ежедневно в Украине делают более 15 тысяч тестов на наличие коронавируса в день, и этот показатель будет только расти.
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Напомним, в Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса.