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16 сентября 2020, 09:44 15

В Украине зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19

16 сентября 2020, 09:44 15
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За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской, Харьковской областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской, Харьковской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки выявили 2 958 новых случаев коронавируса, умерло рекордное количество больных - 76, а 1514 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки заболел 231 ребенок и 149 медработников (за все время пандемии – 10 558 детей и 13 249 медработников заболели).15 сентября были госпитализированы 504 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в городе Киев - 356, в Тернопольской области - 380, Одесской области - 284, в Харьковской области - 272.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 4976 случаев;
  • Волынская область - 6504 случая;
  • Днепропетровская область - 3539 случаев;
  • Донецкая область - 2180 случаев;
  • Житомирская область - 4543 случая;
  • Закарпатская область - 8829 случаев;
  • Запорожская область - 2591 случай;
  • Ивано-Франковская область - 11 677 случаев;
  • Кировоградская область - 934 случая;
  • г. Киев - 18070 случаев;
  • Киевская область - 7207 случаев;
  • Львовская область - 17 430 случаев;
  • Луганская область - 653 случая;
  • Николаевская область - 2171 случай;
  • Одесская область - 10 277 случаев;
  • Полтавская область - 1307 случаев;
  • Ровенская область - 10 707 случаев;
  • Сумская область - 2640 случаев;
  • Тернопольская область - 10 004 случая;
  • Харьковская область - 13 432 случая;
  • Херсонская область - 702 случая;
  • Хмельницкая область - 4133 случая;
  • Черновицкая область - 12493 случая;
  • Черкасская область - 2739 случаев;
  • Черниговская область - 2922 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, с 14 сентября в Украине вступили в силу новые зоны карантина.

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