В Украине зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19
В Украине за прошедшие сутки выявили 2 958 новых случаев коронавируса, умерло рекордное количество больных - 76, а 1514 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За последние сутки заболел 231 ребенок и 149 медработников (за все время пандемии – 10 558 детей и 13 249 медработников заболели).15 сентября были госпитализированы 504 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в городе Киев - 356, в Тернопольской области - 380, Одесской области - 284, в Харьковской области - 272.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 4976 случаев;
- Волынская область - 6504 случая;
- Днепропетровская область - 3539 случаев;
- Донецкая область - 2180 случаев;
- Житомирская область - 4543 случая;
- Закарпатская область - 8829 случаев;
- Запорожская область - 2591 случай;
- Ивано-Франковская область - 11 677 случаев;
- Кировоградская область - 934 случая;
- г. Киев - 18070 случаев;
- Киевская область - 7207 случаев;
- Львовская область - 17 430 случаев;
- Луганская область - 653 случая;
- Николаевская область - 2171 случай;
- Одесская область - 10 277 случаев;
- Полтавская область - 1307 случаев;
- Ровенская область - 10 707 случаев;
- Сумская область - 2640 случаев;
- Тернопольская область - 10 004 случая;
- Харьковская область - 13 432 случая;
- Херсонская область - 702 случая;
- Хмельницкая область - 4133 случая;
- Черновицкая область - 12493 случая;
- Черкасская область - 2739 случаев;
- Черниговская область - 2922 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, с 14 сентября в Украине вступили в силу новые зоны карантина.
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