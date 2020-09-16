В Украине зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19

За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской, Харьковской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской, Харьковской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки выявили 2 958 новых случаев коронавируса, умерло рекордное количество больных - 76, а 1514 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки заболел 231 ребенок и 149 медработников (за все время пандемии – 10 558 детей и 13 249 медработников заболели).15 сентября были госпитализированы 504 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в городе Киев - 356, в Тернопольской области - 380, Одесской области - 284, в Харьковской области - 272.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область - 4976 случаев;

Волынская область - 6504 случая;

Днепропетровская область - 3539 случаев;

Донецкая область - 2180 случаев;

Житомирская область - 4543 случая;

Закарпатская область - 8829 случаев;

Запорожская область - 2591 случай;

Ивано-Франковская область - 11 677 случаев;

Кировоградская область - 934 случая;

г. Киев - 18070 случаев;

Киевская область - 7207 случаев;

Львовская область - 17 430 случаев;

Луганская область - 653 случая;

Николаевская область - 2171 случай;

Одесская область - 10 277 случаев;

Полтавская область - 1307 случаев;

Ровенская область - 10 707 случаев;

Сумская область - 2640 случаев;

Тернопольская область - 10 004 случая;

Харьковская область - 13 432 случая;

Херсонская область - 702 случая;

Хмельницкая область - 4133 случая;

Черновицкая область - 12493 случая;

Черкасская область - 2739 случаев;

Черниговская область - 2922 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, с 14 сентября в Украине вступили в силу новые зоны карантина.

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