8 из 10 человек, прибывающих из оккупированной Луганщины, больные COVID-19 - глава ОГА

В большинстве случаев они нарушают самоизоляцию

В большинстве случаев они нарушают самоизоляцию

Фото: Facebook

Из 10 человек, пересекающих линию разграничения на КПВВ с оккупированных районов Луганской области, у 7-8 людей обнаруживают COVID-19.

Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай во время пресс-конференции в Краматорске, передает RegioNews.

Конкретные цифры. На неподконтрольной территории же "нет ковида", там же "пневмония" у них и все: "ковида нет", как, собственно, и лечения. Из 10 человек, которые переходят на нашу территорию, 7-8 положительные", - сказал Гайдай.

По его словам, жители оккупированных районов при переходе контрольного пункта въезда-выезда не хотят находиться на самоизоляции в течение 14 дней.

Также, как утверждает председатель ОГА, несмотря на полученный положительный тест на COVID-19, они "продолжают ходить по инстанциям".

Напомним, ранее в Офисе омбудсмена Людмилы Денисовой заявляли, что ситуация с распространением коронавируса на оккупированных территориях критическая.