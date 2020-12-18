Степанов сказал, в каких регионах COVID-кровати заполнены на 65%
За минувшие сутки было госпитализировано 2 904 пациента с COVID-19, выписаны из больниц 2747 людей
За минувшие сутки было госпитализировано 2 904 пациента с COVID-19, выписаны из больниц 2747 людей
В Украине заполнено 41% COVID-кроватей, в отдельных регионах более 65%.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews
"Ситуация разная в зависимости по региону. Например, у нас общий процент заполненности коек на сегодняшнее утро составляет 41,7%, при этом у нас есть регионы, например, Николаевская область, где заполненность коек больше чем 65%, - 65,4%", - сказал Степанов.
Он также проинформировал, что за сутки было госпитализировано 2 904 пациенты с COVID-19, выписаны из больниц 2747 человек.
Напомним, в Украине за 17 декабря COVID-19 обнаружили в 12 630 человек, зафиксировано 260 летальных случаев, были госпитализированы 2 904 человека, 12 866 пациентов выздоровели.
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет
Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет