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11 сентября 2020, 09:11 3

В Украине 90% больных COVID-19 являются людьми пожилого возраста и с хроническими болезнями - Минздрав

11 сентября 2020, 09:11 3
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Сейчас медицинская система страны готова предоставлять медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается
Сейчас медицинская система страны готова предоставлять медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается
Фото: из открытых источников
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По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, подавляющее большинство больных COVID-19 в Украине это люди преклонного возраста и те, что имеют хронические болезни.

Как сообщает Regionews, об этом Ляшко заявил в эфире ток-шоу "Народ против”.

90% среди заболевших — это люди преклонного возраста, люди с хроническими болезнями: диабет, сердечно-сосудистые заболевания, поэтому когда мы выполняем противоэпидемиологические нормы, когда мы одеваем маску мы в первую очередь проявляем заботу о наших..бабушках и дедушках и других людях преклонного возраста”, — рассказал Ляшко.

Кроме того, он добавил, что ему не стыдно за введение жестких карантинных ограничений в марте.

"Март, апрель — мы видим по стране единичные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения никуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры... будет ли мне стыдно? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения”, — сказал Ляшко в ответ на вопрос о том, готов ли он признать ошибки властей в борьбе с коронавирусом.

По его словам, нынешняя система здравоохранения в Украине не имеет ничего общего с той, которая была в марте.

Сегодня медицинская система Украины готова оказывать медицинскую помощь всем кто в ней нуждается”, — подчеркнул Ляшко.

Напомним, за все время пандемии в стране заболело 145 612 человек, из них 65 877 выздоровели, летальных случаев - 3023.

карантин коронавирус пандемия Минздрав Виктор Ляшко
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