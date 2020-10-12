Бондаренко отказался вводить ограничения "оранжевой" зоны в Черкассах

По мнению мэра, в городе нет достаточного количества больных коронавирусом

По мнению мэра, в городе нет достаточного количества больных коронавирусом

Фото: из открытых источников

Городской совет Черкасс принял решение не вводить в городе ограничения "оранжевой" зоны карантина, там считают, что решение о внесении города в "оранжевую" зону является преждевременным.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает RegioNews.

О введении "оранжевой" зоны в нашем городе - считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую" зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах", - сказал Бондаренко.

По его словам, в городе пока не будут переводить школы на дистанционное обучение и ограничивать работу предприятий и заведений.

Нужно дать доработать школам в нормальном режиме и затем только идти на каникулы. Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить", - отметил мэр.

Он отметил, что сейчас в городских больницах находятся 67 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых 48 - жители Черкасс.

Напомним, 12 октября в регионах и городах Украины начало действовать новое карантинное зонирование, призванное предотвратить распространение эпидемии коронавируса.