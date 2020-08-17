К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 регионов

В этих регионах превышен показатель новых заболеваний

В этих регионах превышен показатель новых заболеваний

Фото: flickr

По состоянию на 17 августа Киев и еще 10 областей Украины не отвечают критериям ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Кроме того, в Киеве, а также Львовской и Черновицкой областях на протяжении последних пяти дней превышен показатель загруженности больничных коек первой волны.

Если уровень загруженности коек в течении 5 дней подряд по всему региону составляет 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".

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Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 1464 новых случая коронавируса, умер 21 больной, выздоровели 342 пациента.