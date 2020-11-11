Стало известно, кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19

Об этом в интервью "Общественному радио" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, затем будут делать прививки гражданам пожилого возраста.

... мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования кронавирусной болезнью - это люди старшего, преклонного возраста, а в этой группе - люди с сопутствующими хроническими патологиями", - сказал Ляшко.