Стало известно, кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19
Вакцину от коронавируса в первую очередь получат профессиональные группы риска
Вакцину от коронавируса в первую очередь получат профессиональные группы риска
После появления эффективной вакцины от COVID-19, первыми в Украине ее получат медики, силовики и учителя.
Об этом в интервью "Общественному радио" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.
По его словам, затем будут делать прививки гражданам пожилого возраста.
... мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования кронавирусной болезнью - это люди старшего, преклонного возраста, а в этой группе - люди с сопутствующими хроническими патологиями", - сказал Ляшко.
Напомним, в Минздраве рассказали, когда ожидать на карантин выходного дня.
Жесткий карантин выходного дня – уже с 14 ноября, - КабминВсе новости »
11 ноября 2020, 15:11Шмыгаль считает, что Украина не выдержит полного локдауна
11 ноября 2020, 14:37В Минздраве рассказали, когда ожидать на карантин выходного дня
11 ноября 2020, 14:26
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Второй тур в Сумах: почему волнуется Лысенко
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция