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11 ноября 2020, 15:21 94

Стало известно, кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19

11 ноября 2020, 15:21 94
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Вакцину от коронавируса в первую очередь получат профессиональные группы риска
Вакцину от коронавируса в первую очередь получат профессиональные группы риска
Фото: из открытых источников
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После появления эффективной вакцины от COVID-19, первыми в Украине ее получат медики, силовики и учителя.

Об этом в интервью "Общественному радио" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, затем будут делать прививки гражданам пожилого возраста.

... мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования кронавирусной болезнью - это люди старшего, преклонного возраста, а в этой группе - люди с сопутствующими хроническими патологиями", - сказал Ляшко.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда ожидать на карантин выходного дня.

коронавирус вакцина полиция Минздрав Виктор Ляшко
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