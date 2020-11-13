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13 ноября 2020, 15:33 303

В Киеве вводят карантин выходного дня - что будет запрещено

13 ноября 2020, 15:33 303
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КГГА решила, что столица переходит на карантин выходного дня
КГГА решила, что столица переходит на карантин выходного дня
Фото: flickr
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Киев будет выполнять решение Кабинета Министров о введении карантина выходного дня.

Об этом сообщил советник мэра Киева и секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает RegioNews.

По его словам, постановление Правительства, которым введены дополнительные ограничения, является нормой прямого действия, и оно обязательно для выполнения.

Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы", - сказал Бондаренко.

Он добавил, постановление Кабмина должно одинаково действовать для всех без исключения субъектов.

Напомню, что правительство ввело общий карантин, распространив противоэпидемические ограничения, касающиеся оранжевой зоны, на все регионы страны. А столица находилась именно в оранжевой зоне, поэтому то, что касается рабочих дней недели, для нас не меняется. Мы просто выполняем постановление правительства", - отметил Бондаренко.

Карантин выходного дня означает, что в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещается:

  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме доставки заказов и заказов на вынос;
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
  • прием посетителей субъектами, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (салоны красоты, магазины промтоваров и т.д.);
  • деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

В выходные разрешается:

  • осуществление услуг общественного питания адресной доставки заказов и заказов на вынос;
  • работа автозаправочных комплексов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
  • работа банков;
  • медицинская практика;
  • работа операторов почтовой связи;
  • работа магазинов, в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.

коронавирус Киев карантин бизнес КГГА Ограничение
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