В Киеве вводят карантин выходного дня - что будет запрещено

КГГА решила, что столица переходит на карантин выходного дня

КГГА решила, что столица переходит на карантин выходного дня

Фото: flickr

Киев будет выполнять решение Кабинета Министров о введении карантина выходного дня.

Об этом сообщил советник мэра Киева и секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает RegioNews.

По его словам, постановление Правительства, которым введены дополнительные ограничения, является нормой прямого действия, и оно обязательно для выполнения.

Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы", - сказал Бондаренко.

Он добавил, постановление Кабмина должно одинаково действовать для всех без исключения субъектов.

Напомню, что правительство ввело общий карантин, распространив противоэпидемические ограничения, касающиеся оранжевой зоны, на все регионы страны. А столица находилась именно в оранжевой зоне, поэтому то, что касается рабочих дней недели, для нас не меняется. Мы просто выполняем постановление правительства", - отметил Бондаренко.

Карантин выходного дня означает, что в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещается:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме доставки заказов и заказов на вынос;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (салоны красоты, магазины промтоваров и т.д.);

деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

В выходные разрешается:

осуществление услуг общественного питания адресной доставки заказов и заказов на вынос;

работа автозаправочных комплексов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

работа банков;

медицинская практика;

работа операторов почтовой связи;

работа магазинов, в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.