Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки бизнеса во время карантина

Бизнес начнет получать поддержку уже на этой неделе

Бизнес начнет получать поддержку уже на этой неделе

Фото: Кабмин

Об этом он сообщил во время онлайн-совещания, передает RegioNews.

На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше всего", - сказал премьер-министр.

Он заверил, что Кабинет министров сейчас сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

В свою очередь главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что жесткий локдаун, который закроет страну на три недели, сильно ударит по экономике.

Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю. Коэффициент прироста за неделю позволит нам как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности", - рассказал Ляшко.

Напомним, эффект от карантина выходного дня будет через 2-3 недели - Шмыгаль.