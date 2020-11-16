13:09  16 ноября
В полиции отчитались о нарушениях карантина выходного дня: что известно
11:23  16 ноября
Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса
18:18  16 ноября
Наемники Путина утихомирились: сегодня на Донбассе ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2020, 14:53 137

Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки бизнеса во время карантина

16 ноября 2020, 14:53 137
Читайте також українською мовою
Бизнес начнет получать поддержку уже на этой неделе
Бизнес начнет получать поддержку уже на этой неделе
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал введение семи инструментов поддержки отраслей, наиболее пострадавших от карантина выходного дня.

Об этом он сообщил во время онлайн-совещания, передает RegioNews.

На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше всего", - сказал премьер-министр.

Он заверил, что Кабинет министров сейчас сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

В свою очередь главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что жесткий локдаун, который закроет страну на три недели, сильно ударит по экономике.

Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю. Коэффициент прироста за неделю позволит нам как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности", - рассказал Ляшко.

Напомним, эффект от карантина выходного дня будет через 2-3 недели - Шмыгаль.

карантин Кабмин Денис Шмыгаль бизнес помощь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Эффект от карантина выходного дня будет через 2-3 недели - Шмыгаль
16 ноября 2020, 14:01
Рада хочет обязать Кабмин заранее предупреждать о введении карантина
16 ноября 2020, 13:41
Киев будет придерживаться карантина выходного дня, но Кабмин должен предложить льготы для бизнеса - Кличко
16 ноября 2020, 13:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Все публикации »
Виктор Балога
Игорь Попов
Виктор Таран
Все блоги »