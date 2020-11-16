Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки бизнеса во время карантина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал введение семи инструментов поддержки отраслей, наиболее пострадавших от карантина выходного дня.
Об этом он сообщил во время онлайн-совещания, передает RegioNews.
На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше всего", - сказал премьер-министр.
Он заверил, что Кабинет министров сейчас сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.
В свою очередь главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что жесткий локдаун, который закроет страну на три недели, сильно ударит по экономике.
Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю. Коэффициент прироста за неделю позволит нам как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности", - рассказал Ляшко.
Напомним, эффект от карантина выходного дня будет через 2-3 недели - Шмыгаль.