"Ситуация напряженная": Степанов рассказал о распространении коронавируса в Украине
Количество занятых коек стремительно увеличивается
Количество занятых коек стремительно увеличивается
В Министерстве здравоохранения Украины считают "достаточно напряженной" ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в стране. На данный момент занята почти половина коек, предусмотренных для больных данной инфекцией.
Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова".
Он отметил, что по состоянию на 21 сентября были заняты более 13 тысяч коек в больницах на территории страны.
Мы расцениваем ситуацию (с коронавирусом - ред.), как достаточно напряженную. Потому что с 30 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром было занято 13 108", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине только две области соответствуют требованиям для смягчения карантина.
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