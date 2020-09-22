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22 сентября 2020, 09:02 2

"Ситуация напряженная": Степанов рассказал о распространении коронавируса в Украине

22 сентября 2020, 09:02 2
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Количество занятых коек стремительно увеличивается
Количество занятых коек стремительно увеличивается
Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения Украины считают "достаточно напряженной" ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в стране. На данный момент занята почти половина коек, предусмотренных для больных данной инфекцией.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова".

Он отметил, что по состоянию на 21 сентября были заняты более 13 тысяч коек в больницах на территории страны.

Мы расцениваем ситуацию (с коронавирусом - ред.), как достаточно напряженную. Потому что с 30 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром было занято 13 108", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине только две области соответствуют требованиям для смягчения карантина.

Максим Степанов карантин коронавирус пандемия вирус болезнь
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