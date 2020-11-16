В Ровно не будут вводить карантин на следующие выходные

В дальнейшем вопрос о введении карантина выходного дня будет решать избранный 22 ноября мэр

В дальнейшем вопрос о введении карантина выходного дня будет решать избранный 22 ноября мэр

Фото: flickr

В Городском совете Ровно заявили, что не будут вводить карантин выходного дня в ближайшую субботу и воскресенье. Такое решение приняли 16 ноября члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "7 дней".

Руководитель пресс-службы Ровенского городского совета Николай Прокопчук, заявил, что решение об отмене карантина выходного дня было принято единогласно всеми членами комиссии. В дальнейшем вопрос о введении карантина выходного дня будет решать избранный 22 ноября мэр.

Также сообщается, что перед принятием этого решения возле помещения городского совета прошла акция протеста предпринимателей против введения карантина выходного дня. В ней приняли участие более 100 человек.

Напомним, 14 ноября в Ровно предприниматели, которые не могли работать через карантин выходного дня, вышли на акцию протеста под городской совет.