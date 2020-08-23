У Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус - СМИ
Деталей о состоянии здоровья политика пока нет
Деталей о состоянии здоровья политика пока нет
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также члены ее семьи заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как передает RegioNews, об этом со ссылкой на достоверные источники сообщили в "РБК-Украина".
Как сообщает издание, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным.
Где и когда именно заразилась Тимошенко - пока неизвестно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.
Ранее сообщалось, что у председателя Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша подтвердили наличие коронавирусного заболевания COVID-19.
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