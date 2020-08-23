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23 августа 2020, 11:39 4

У Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус - СМИ

23 августа 2020, 11:39 4
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Фото: из открытых источников
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также члены ее семьи заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом со ссылкой на достоверные источники сообщили в "РБК-Украина".

Как сообщает издание, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным.

Где и когда именно заразилась Тимошенко - пока неизвестно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.

Ранее сообщалось, что у председателя Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша подтвердили наличие коронавирусного заболевания COVID-19.

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коронавирус карантин партия Батькивщина Юлия Тимошенко
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