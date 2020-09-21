В Украине установили новые ограничения для "красных" зон карантина

Ограничения начнут действовать с 22 сентября.

Ограничения начнут действовать с 22 сентября.

Фото: flickr

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила ограничения в регионах "красной" зоны карантина. Были учтены предложения региональных комиссий.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что ограничения начнут действовать с 22 сентября.

"Сегодня на внеочередном заседании с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и НС предложений принято решение о введении ограничений на территориях, где 18 сентября установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Установлены следующие ограничения:

запрещается перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

запрещается посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

посещение учебных заведений;

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания;

посещение учреждений, оказывающих экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи

При этом разрешается:

торговля пищевыми продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами;

банковская и страховая деятельность;

медицинская и ветеринарная практика;

работа заправок, СТО;

работа салонов по ремонту компьютеров, бытовых изделий, об'объектов почтовой связи;

доставка еды из точек общественного питания;

посещение учреждений и учреждений, оказывающих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание).

Кроме того, в города Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, городе Каневе Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой разрешается посещение учебных учреждений, кроме учреждений детских садов.

Напомним, Кабмин изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон.