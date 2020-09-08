Председателя Львовского облсовета госпитализировали с COVID-19
Состояние здоровья чиновника ухудшилось
Состояние здоровья чиновника ухудшилось
Сегодня, 8 сентября, председателя Львовского областного совета Александра Ганущина, у которого ранее обнаружили коронавирус, госпитализировали.
Об этом сообщает местное издание "Leopolis.news", передает RegioNews.
Известно, что Ганущина положили на лечение во Львовский региональный фтизиопульмонологический центр.
До этого Александр Ганущин лечился от коронавируса дома, после чего его состояние ухудшилось", - пишет издание.
Пресс-секретарь Львовского облсовета Ульяна Лаврик отказалась комментировать новость. Также отсутствуют комментарии самого чиновника.
Напомним, 31 августа стало известно, что глава Львовского облсовета Ганущин заразился коронавирусом.
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