Кабмин обнародовал постановление об усилении карантина в Украине
Постановление Кабинета министров об усилении карантина в Украине и введении карантина выходного дня появилась на сайте правительства.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
Согласно нововведениям, запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, а также заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте.
Будет действовать ограничение на деятельность дискотек, заведений питания с организацией досуга.
Рестораны и кафе могут работать только с 7:00 до 22:00. Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии не менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.
Кроме того, вводится время для пенсионеров с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.
Вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть на каждые выходные.
Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.