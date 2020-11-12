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12 ноября 2020, 21:18 9

Кабмин обнародовал постановление об усилении карантина в Украине

12 ноября 2020, 21:18 9
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Фото: из открытых источников
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Постановление Кабинета министров об усилении карантина в Украине и введении карантина выходного дня появилась на сайте правительства.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Согласно нововведениям, запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, а также заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте.

Будет действовать ограничение на деятельность дискотек, заведений питания с организацией досуга.

Рестораны и кафе могут работать только с 7:00 до 22:00. Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии не менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, вводится время для пенсионеров с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.

Вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть на каждые выходные.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

карантин Украина Кабмин Постановление коронавирус
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