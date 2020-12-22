Степанов рассказал, куда пойти нардепу Камельчуку, который не верит в коронавирус

Министр также рассказал, когда сам планирует вакцинироваться

Министр также рассказал, когда сам планирует вакцинироваться

Фото: из открытых источников

По мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова, народному депутату от "Слуги народа" Юрию Камельчуку, который ранее заявил, что коронавируса не существует, стоило бы посетить инфекционную больницу.

Как передает RegioNews, такой совет Степанов дал в эфире 24 телеканала.

Я ему просто могу предложить отдежурить в реанимационном отделении любой больницы, которая лечит больных COVID-19. Я думаю, что сразу мысль его изменится", - сказал глава Минздрава.

Комментируя другие заявления Камельчука, Степанов также рассказал, что намерен вакцинироваться от коронавируса и объяснил, когда именно.

Я буду вакцинироваться от коронавируса, я думаю, на одном из последних этапов, исходя из нашего алгоритма. Мне не 60 лет, я не имею сопутствующих заболеваний сегодня, поэтому это только на каком-то последнем этапе", - отметил министр.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь является "вымышленной", а вакцины против нее "не вызывают доверия".