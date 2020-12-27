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В Украине за сутки зафиксировано 6113 случаев COVID-19
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27 декабря 2020, 10:44 3

В Украине за сутки зафиксировано 6113 случаев COVID-19

27 декабря 2020, 10:44 3
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Выздоровел за сутки 6621 человек
Выздоровел за сутки 6621 человек
Фото www.dw.com
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6 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника.

Об этом, как передает RerioNews, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 674 лица; летальных случаев – 72; выздоровел – 6 621 человек. За сутки совершено 24 978 тестирований, из которых в частности 19 543 методом ПЦР, 5 435 - методом ИФА.

6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 грудня 2020 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, December 26, 2020

За все время пандемии в Украине заболело – 1 025 989 человек; выздоровело – 658 538 человек; летальных исходов – 17 774; проведено ПЦР-тестирований – 5 472 989.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве уверяют: более 70% коек для COVID-больных обеспечены кислородом.

коронавирус Минздрав COVID-19 Максим Степанов тесты
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